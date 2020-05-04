Май 4th, 2020

Китай готовится лететь на Марс — опубликваны данные

Первая самостоятельная китайская миссия на Марс получила собственное имя. Она будет называться «Тяньвэнь-1», что можно перевести как «Вопросы к небу». Объявление об этом было сделано 24 апреля, когда в Китае отмечается День космонавтики.



Станция получила название в честь поэмы Цюй Юаня, одного из величайших поэтов древнего Китая. По словам представителей Китайского национального космического управления, его выбор «символизирует упорство нации в поисках истины, а также отражает культурное наследие в исследовании природы и Вселенной». В будущем обозначение «Тяньвэнь» будет использоваться для всех китайских миссий по исследованию дальнего космоса.



«Тяньвэнь-1» будет запущен в июле этого года. После прибытия к цели в феврале 2021 г., станция разделится на орбитальный модуль и спускаемый аппарат, который должен будет доставить на поверхность Марса мобильную лабораторию. Она займется астробиологическими исследованиями, изучая марсианский грунт и ведя поиск соединений, указывающих на возможное присутствие жизни.

Что касается орбитального модуля, то он построит топографическую карту Красной планеты. Также аппарат будет заниматься изучением состава марсианского грунта, поиском залежей водяного льда и исследованиями ионосферы.



Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»