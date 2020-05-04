Май 4th, 2020 Исследование: официальные данные о смертности от COVID-19 сильно занижены



Сопоставление показателей общей смертности во время эпидемии коронавируса с данными о смертности за тот же период прошлого года в 14 странах привело лондонских исследователей к выводу, что от COVID-19 умирают значительно больше людей, чем официально сообщается. Результаты исследования опубликованы в воскресенье Financial Times.



В Британии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Франции, Австрии и остальных странах с началом эпидемии COVID-19 показатели общей смертности значительно выросли — и «избыточная» смертность по сравнению с прошлым годом почти везде значительно выше официально публикуемой смертности от коронавируса.



Во время пандемии общая смертность в Италии выросла на 90%, в Бельгии — на 60%, в Испании — на 51%, в Нидерландах — на 42%, во Франции — на 34%, в Швейцарии — на 29%, в Швеции — на 18%, в Австрии — на 12%. Публикуемые данные о количестве умерших от коронавируса во всех странах ниже этого прироста. Единственное исключение составляет Дания, где доля «лишних» смертей относительно прошлого года составляет лишь 5% и совпадает с официальными данными о числе умерших от COVID-19.



Сопоставив цифры общей смертности по городам и регионам отдельных стран, авторы исследования обнаружили, что именно в крупных городах и районах, где эпидемия приняла самый тяжелый характер, сильнее всего выросла и общая смертность «от всех причин». Таким образом, «избыточную» смертность трудно объяснить неблагоприятными последствиями карантинного режима, которые должны проявляться примерно одинаково во всех регионах, и речь идет именно о неучтенных смертях от коронавируса, — полагают авторы.



В среднем по 13 европейским странам «избыточная» общая смертность превышала официально опубликованные данные смертности от COVID-19 на 60%.



За пределами Западного мира авторы нашли в открытом доступе статистику смертности по дням, неделям и отдельным районам только в Эквадоре, и там расхождения оказались гораздо более драматическими. В провинции Гуайяс, где, по официальным данным, с 1 марта по 15 апреля умерли от коронавируса 245 человек, общая смертность в тот же период подскочила в 4.5 раза — умерли на 10 тысяч людей больше, чем за те же полтора месяца в прошлом году.



В Джакарте авторы исследования нашли статистику похорон — и обнаружили 1,400 «лишних» смертей по сравнению со средними показателями прошлых лет. Эта цифра в 15 раз превышает объявленное число жертв коронавируса в столице Индонезии.



В Израиле статистика общей смертности от всех причин по неделям и регионам в открытом доступе не публикуется, а самые свежие опубликованные данные о смертности от разных причин, опубликованные ЦСБ в декабре 2019 года, относятся к 2017 году.









https://news.israelinfo.co.il/health/86316

https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c Исследователи определили три этапа старения и как с этим бороться

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