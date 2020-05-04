Май 4th, 2020 Газпрому похоронили Северный поток-2 на неопределенный срок Германия отказалась выводить Севпоток-2 из-под директивы ЕС.



Что это означает на практике? Если даже через голову санкций США Севпоток-2 удастся достроить, то его будет невозможно запустить в сегодняшнем варианте. Евродиректива гласит, что собственник трубы не может быть одновременно собственником прокачиваемого газа. (Это одна из причин, почему Нафтогазу срочно нужно было проводить анбандлинг.)



Там были игры с лазейками в тексте (первоначально не касалось морских трубопроводов), потом внесением уточнений, потом оспариванием РФ, потом просьбой/требованием РФ, чтобы не распространялось на них по причине сроков и т.д. Сейчас официально объявлено, что Германия отказывает в исключении для оператора Nord Stream 2 AG.



Что это означает? Даже если будет достроен и введен в эксплуатацию, то Газпром не будет иметь права прокачивать по нему больше половины газа. Вторую половину взять негде. Во-первых, только Газпром по законодательству РФ может экспортировать газ. Во-вторых физически к нему с российского конца трубы просто подключить только их месторождения. В-третьих Евродиректива требует отслеживать связанность лиц и конечных бенефициаров, т.е. просто раздробить не получится.



Решение, безусловно, политическое. И крайне маловероятно, что после публичного его оглашения Германия включит заднюю. Тем более, что новая Глава Еврокомиссии (экс—министр обороны Германии) уже прямо высказывалась о необходимости ограничения зависимости от российского газа. Еще более жесткие заявления на эту тему делала в последнее время Франция. Которая, кроме всего прочего, совершенно не в восторге от возможного полумонопольного статуса Германии как «распределителя» этого газа.



Если это решение вступит в силу, то в самом предельном варианте через Сев-поток-2 будут качать максимум половину его мощности. Скорее всего, не будет и этого. Потому что он просто окажется нерентабельным при такой загрузке. А это для нас новость не просто великолепная, а ключевая. Потому что Газпром не сможет отказаться от использования украинской ГТС.



И здесь открываются феноменальные перспективы для нас. Если мы перестанем страдать херней и согласимся сдать свою ГТС в аренду консорциуму с участием европейских газопоставляющих компаний, то мы сможем получить покупку вместе с ними газа на границе. И в этом случае наши подземные газохранилища станут ключевым элементом европейской инфраструктуры газового рынка. В перспективе (но это уже почти фантастика), сможем по газу оказаться ключевым хабом спотовой торговли в Европе. Потому что хаб почти всегда оказывается привязан к месту хранения. Как Роттердам по нефти.



В целом довольно забавно, что эту ключевую новость с трудом можно найти у наших топовых изданий.



UPD: В связи с вопросами. Решение называется проектом, потому что вступает в силу после утверждения Федеральным правительством. Это процедура. В реальности это решение регулятора и я не помню случая, чтобы подобные решения не утверждались. Это Германия, а не Украина. Это у нас пох отсутствия Главы СЭС вместе с СЭС, по представлению которого только может быть введен карантин



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