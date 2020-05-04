Эмили Ратаковски устроила дорогую свадьбу для своего пса

Американская модель Эмили Ратаковски на карантине устроила эффектную свадьбу для своей собаки.
Невестой звездного питомца стала соседка корги по кличке Хеппи. Фотографиями с церемонии Ратаковски поделилась в своем Инстаграм.
Мы вместе сидим на карантине, так почему бы и не женить наших детей — ведь они так любят друг друга.
Приветствую вас, Коломбо и Хеппи, — написала Эмили в посте. На снимке запечатлены Эмили с ее мужем Себастьяном, собаки Коломбо и Хеппи, а также владельцы собачки, писатель и актер Джош Островский и его любимая Кейтлин Кинг.
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