Май 4th, 2020

Эмили Ратаковски устроила дорогую свадьбу для своего пса

Американская модель Эмили Ратаковски на карантине устроила эффектную свадьбу для своей собаки.

Невестой звездного питомца стала соседка корги по кличке Хеппи. Фотографиями с церемонии Ратаковски поделилась в своем Инстаграм.

Мы вместе сидим на карантине, так почему бы и не женить наших детей — ведь они так любят друг друга.

Приветствую вас, Коломбо и Хеппи, — написала Эмили в посте. На снимке запечатлены Эмили с ее мужем Себастьяном, собаки Коломбо и Хеппи, а также владельцы собачки, писатель и актер Джош Островский и его любимая Кейтлин Кинг.