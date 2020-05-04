 
 
Май 4th, 2020

Дмитрию Лаленкову сегодня исполняется 54 года

лаленковСегодня отмечает свой День рожденья актер театра Леси Украинки в Киеве Дмитрий Лаленков. Актеру исполнилось 54 года.

В Театре имени Леси Украинки он работает уже 14 лет.
Снялся в 40 художественных и телевизионных фильмах.
Недавно попробовал себя в новом амплуа: по государственному заказу Франции написал сценарий художественного фильма.

Пять раз получал награду за лучшую мужскую роль в театральном конкурсе «Киевская Пектораль».
Обладатель многих украинских и международных театральных наград.

Актер много снимается в сериалах и фильмах. Широкое признание получил снимаясь в украинской адаптации известного ситкома «Леся плюс Рома».

 

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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