Май 4th, 2020

Большая авария в Чернобыле в 1991 году, которую засекретили

Про это мало кто знает, но буквально в последние недели существования СССР на Чернобыльской атомной электростанции произошла ещё одна крупная авария, о которой до сих пор мало кто слышал. А между тем, именно эта авария и послужила итоговым толчком к тому, что властями Украины было принято решение о полной остановке ЧАЭС и выводе станции из эксплуатации.

Как и в случае с трагедией 1986 года, в результате аварии 1991 года в воздух попали радиоактивные вещества (хотя и в гораздо меньшем количестве), а причиной этих событий (точно так же, как и в 1986 году) стали конструктивные недоработки энергоблоков реакторов типа РБМК. Как написали позже в отчетах по расследованию катастрофы — причиной аварии стало “исходное событие, непредусмотренное в проекте ядерного блока, которое сопровождалось отказами систем безопасности“.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ и уникальные фотоснимки с аварии в Чернобыле 1991 года, о которой вы наверняка ничего не слышали.

02. Для начала немного предыстории. После аварии 1986 года и проведения ликвидаторских и дезактивационных работ ЧАЭС продолжала работать в штатном режиме — настолько, насколько это вообще возможно на станции с одним поврежденным энергоблоком и имеющейся локальной “зоной отчуждения” в бывшем районе работ ликвидаторов. После аварии 1991 года было принято досрочное решение о немедленной остановке Второго блока (на котором, собственно, и произошла авария), а также постепенному выведению из эксплуатации Третьего.

Что же произошло в 1991 году? 11 октября 1991 года Второй энергоблок ЧАЭС включился в работу после капитального ремонта. Во время выхода на установленный уровень мощности сапопроизвольно включился один из турбогенераторов энергоблока, это произошло в 20:10 по киевскому времени.

03. Как вообще могло произойти такое, что один турбогенератор вдруг самостоятельно включился в работу? Расследование причин аварии установило, что при строительстве станции был допущен существенный дефект — сигнальные и управляющие кабели были размещены в одном кабельном лотке, что категорически недопустимо. Из-за потери изоляции между двумя кабелями и произошло самопроизвольное включение турбогенератора — причём он заработал в режиме электродвигателя, то есть начал не вырабатывать, а поглощать энергию.

Турбогенератор успел проработать всего 30 секунд, после чего от полученных нагрузок начал разрушаться — первыми “полетели” подшипники вала турбогенератора, установка разгерметизировалась, вследствие чего произошел выброс большого количества масла и водорода, начался пожар. Первыми к тушению пожара в машзале приступил караул пожарной охраны ЧАЭС:

04. От воздействия высоких температур (в машинном зале горели тонны машинного масла) произошло обрушение кровли над горевшим турбогенератором. Вот так выглядело место пожара на следующее утро после аварии, за стеной справа — находится уже сам реакторный зал, а на заднем плане виднеется знаменитая вентиляционная труба ЧАЭС.

Читать статью дальше >>>