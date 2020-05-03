 
 
Май 3rd, 2020

Звездой «Игры Престолов» побит абсолютный мировой рекорд по поднятию тяжестей (полное видео)

Один из самых сильных людей на Земле, исландский актер Хафтор Бьёрнссон (Гора из «Игры престолов»), установил рекорд в экипировочной становой тяге. Он поднял штангу весом в 501 килограмм

Предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, составлял ровно полтонны и принадлежал британцу Эдди Холлу. При этом пока неизвестно, засчитают ли новый рекорд официально

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса, Бьёрнссон поднял 501 килограмм не на официальных соревнованиях, как это предполагается по регламенту, а в своем зале в Исландии

Хафтор Бьернссон,самоизоляция,работа на дому

 

Category: Видео, Мир, Новости, США ﻿
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