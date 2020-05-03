Звездой «Игры Престолов» побит абсолютный мировой рекорд по поднятию тяжестей (полное видео)

Один из самых сильных людей на Земле, исландский актер Хафтор Бьёрнссон (Гора из «Игры престолов»), установил рекорд в экипировочной становой тяге. Он поднял штангу весом в 501 килограмм
Предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, составлял ровно полтонны и принадлежал британцу Эдди Холлу. При этом пока неизвестно, засчитают ли новый рекорд официально
Дело в том, что из-за пандемии коронавируса, Бьёрнссон поднял 501 килограмм не на официальных соревнованиях, как это предполагается по регламенту, а в своем зале в Исландии
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