Май 3rd, 2020

Врачи обьяснили ,кому стоит опасаться аллергии на солнечные лучи

Весеннее солнце может спровоцировать аллергию у некоторых людей. После зимы кожа отвыкла от ультрафиолета и иногда реагирует на солнечные лучи сыпью и покраснением.

Фотодерматит может быть вызван не только повышенной чувствительностью к ультрафиолетовым лучам.



Солнечный свет является главным раздражителем. Однако аллергия на солнце проявляется не только из-за того, что человек длительное время был лишен яркого солнечного света.

Чаще всего фотодерматит появляется у людей со слабой иммунной системой, и в этом случае защитные функции кожи просто не могут адекватно реагировать на ультрафиолетовые лучи и вырабатывать метионин, который необходим для защиты. Нередко острая чувствительность к солнечным лучам наблюдается у пациентов с хроническими заболеваниями некоторых органов — надпочечников или печени. Кроме того, фотодерматит может возникнуть при избытке или нехватке никотиновой кислоты.



Если в больших количествах вы употребляете свеклу, помидоры, грибы, гречку, печень и картофель, на время откажитесь от этих продуктов, поскольку они содержат максимальное количество никотиновой кислоты. В группу риска чаще всего входят жители крупных городов из-за плохой экологии и загрязненного воздуха.