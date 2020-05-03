Май 3rd, 2020

В России сообщили, что Израиль вывел из строя инфраструктуру базы ВВС Сирии, откуда взлетают МИГи



Израиль атаковал базу ВВС в Сирии «Шайрат» и нанес серьезный ущерб инфраструктуре, используемой для посадки и взлета истребителей МиГ-29. Об этом сообщают российские СМИ, отмечая, что речь идет о разрушении взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, позиций навигационных систем.



В «Шайрате» базируются практически все истребители МиГ-29 ВВС Сирии, самая передовая техника этого рода войск армии Башара Асада.





СМИ отмечают, что по базе нанесено не менее 9 ракетных ударов.



«Эти удары как минимум не отражают логики. Не исключено, что таким образом в Израиле решили перестраховаться на случай, если Сирия решит использовать свои истребители для атаки на F-16, однако, вполне вероятны и иные мотивы», — отмечает аналитик российского издания Avia.pro.



МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры» или «Средство достижения цели») — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения.



https://www.9tv.co.il/item/13472