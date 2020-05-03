Май 3rd, 2020

Скарлет Йохансон рассказала неприятную правду о своей актерской карьере

Скарлет Йохансон рассказала в своем интервью с какими сложностями ей приходилось столкнуться в актерской карьере. Актриса утверждает,что ей часто отказывали после проб на роли.

Скарлетт призналась, что постоянно была «вариантом номер два». Как правило, после отказа ей звонили менеджеры и сообщали, что она подходит на роль. Несложно догадаться, что Йоханссон перезванивали после того, как от съемок отказывалась актриса, которая, по мнению режиссера, идеально «вписывалась» в фильм.

«С юного возраста меня постоянно отвергали. Сначала тебе отказывают в роли, но потом звонят и все же предлагают ее. Можно сказать, я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два».

Актриса призналась, что в начале своей карьеры чувствовала, что ей буквально некуда идти, ведь ей уготована лишь одна роль.

«В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуализированной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но это очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений. Я не понимала, как избавиться от амплуа наивной красотки или роковой женщины, потому что это совсем не то, чего я хотела. Я думала, может, мне нужна другая работа в этой отрасли, более удовлетворяющая. В плане ролей казалось, что идти просто некуда».