Май 3rd, 2020

Полнометражный фильм о Трансформерах получил дату релиза

Полнометражный фильм о Трансформерах уже имеет дату своего релиза.Студия Paramount намерена показать его 24 июня 2022 года.

Студия одновременно работает над двумя новыми проектами по вселенной Трансформеров. В основу первого ляжет анимационный сериал «Трансформеры: Битвы зверей» (Beast Wars), который выходил на экраны с 1996 по 1999 год. Отвечает за этот фильм сценарист «Нового Человека-паука» Джеймс Вандербилт.

Второй картиной занимается Джоби Харольд, известный по работе над лентами «Наркоз» и «Меч короля Артура». Сообщается, что этот проект продолжит сольную историю Бамблби.

Информации о том, какой именно из двух фильмов выйдет 24 июня 2022 года, пока нет.