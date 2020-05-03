Май 3rd, 2020

Планируемый парад Победы в Минске назвали «пиром во время чумы»

Одна из российских радиостанций назвала парад Победы в Минске «пиром во время чумы».

«Нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — сказал радиоведущий в прямом эфире.

Так же он указал, что во время массового мероприятия будет очень тяжело контролировать эпидемиологическую ситуацию, часть людей будет в масках, часть — нет, заболеваемость непременно вырастет.

ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантинные меры из-за изменения динамики заболеваемости COVID-2019 в республике, однако президент Лукашенко неоднократно отказывался это сделать, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости. С 20 апреля, когда Минобороны официально отказалось отменять парад, число заболевших в Белоруссии выросло почти втрое, до 15828 человек, умерли 97 пациентов.