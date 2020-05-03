Май 3rd, 2020

На Марс планируют отправить марсоход в феврале 2021 года

Согласно разработанному плану, в июле этого года на Красную планету будет отправлен марсоход «Персеверанс» (Perseverance). Он приземлится на Марсе в феврале 2021 года и в течение нескольких лет будет собирать 30 проб грунта и геологических пород.

В 2026 году ученые планируют отправить на Марс еще один аппарат, который приземлится рядом с «Персеверансом» в 2028 году, заберет образцы почвы и выйдет с ними на орбиту планеты, а затем передаст их еще одному кораблю. Таким образом собранные пробы марсианского грунта будут доставлены на Землю.

Ученые предполагают, что на изучение почвы понадобится около десяти лет.

«То, что мы сможем узнать, исследуя эти образцы в наших лабораториях, невероятно!» — заявил ведущий научный сотрудник программы по исследованию Марса Майкл Мейер.

Ранее NASA уже отправляли свой аппарат на изучение марсианского грунта, но вернуть образцы на Землю так и не удалось.



