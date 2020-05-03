Май 3rd, 2020

Интрига от Стефани Майер разрешится завтра

Стефани Майер не на шутку заинтриговала фанатов. В своем микроблоге она сообщила,что на днях произойдет что-то важное. Поклонники «Сумерек» тут же предположили,что выйдет продолжение книги.

Их догадки не безосновательны. Во-первых, в 2008 году Майер планировала опубликовать роман «Солнце полуночи» — историю, написанную от лица Эдварда. Но неотредактированная копия рукописи просочилась в интернет, и расстроенный автор тогда отложила эту идею. Поклонники саги подозревают, что Стефани наконец нашла в себе силы забыть о неприятном инциденте и дописать книгу.

Во-вторых, на мысль именно об этом романе наталкивает сам счетчик с видами звездного неба — фанаты ассоциируют их с названиями сумеречных романов и подозревают, что речь пойдет как раз о «Солнце полуночи».

Впрочем, «Сумерки» тут могут быть вообще не при чем. Некоторые поклонники творчества писательницы предполагают, что отсчет связан с книгой «Гостья» о расе пришельцев, которая захватывает нашу планету, заменяя человеческий разум собственным и подчиняя людей своей воле. Главная героиня Мелани сохраняет свое сознание, но вынуждена делить тело с инопланетянкой Странницей.

Семь лет назад была сняла экранизация «Гостьи», главную роль в которой сыграла актриса Сирша Ронан. Так что вполне возможно, что 4 мая нас ждет просто воссоединение каста «Гостьи» или же новость о сиквеле.