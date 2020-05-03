Май 3rd, 2020

Гениальной Донателле Версаче сегодня исполнилось 65 лет

Донателла Версаче сегодня празднует 65-и летие.

Донателла Версаче — итальянский дизайнер-модельер, центральная фигура модного дома «Versace». Донателла приходится родной сестрой Джанни Версаче, основателю всемирно популярного бренда. Творческая биография Донателы Версачи плотно связана с именем знаменитого брата, но при этом женщина – состоявшийся самостоятельный и самобытный дизайнер и модельер.

Донателла не сразу стала знаменитой. Находясь в тени брата, долгое время ей не удавалось найти свой оригинальный стиль. Первое всемирное признание она получила за зеленое платье-джунгли,которое Дженифер Лопес надела на вручение «Гремми» и произвела фурор.

Потом уже в ее одежде дефилировали Кристина Агилера, Мадонна, Деми Мур, Бейонсе, Джонатан Рис-Майерс и многие другие звезды шоу-бизнеса. Таким образом, Донна стала первым кутюрье, применившим подобную стратегию.

Семейная жизнь Донателлы Версаче, к сожалению, не была такой же успешной, как ее карьера. Донателла вышла замуж за манекенщика и актера Пола Бека, родила от него двоих детей, дочь Аллегру и сына Дэниела, но через пару лет разочаровалась в этом союзе и ушла от мужа. Впоследствии Аллегра стала главной наследницей после смерти знаменитого дяди, унаследовав 50% акций дома «Версачи».

Больше официально в брак Версаче не вступала. Сегодня Донателла постоянно переезжает из одного города в другой и не имеет постоянного места проживания.

К сожалению,талантливая женщина пострадала от слишком большого количества пластических операций и это исказило ее черты лица.

«Я только сейчас поняла, что я мать и жена, а не кукла Барби. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы осознать – настоящая красота не снаружи, а внутри».

Сейчас Донателла продолжает работу в компании,много путешествует,занимается благотворительностью,общается с друзьями и ,в общем,счастлива. Мир ждет от нее еще много превосходных коллекций.