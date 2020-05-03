 
 
Май 3rd, 2020

Джоан Роулинг пожертвовала на благотворительность один миллион

джоан роулингБританская писательница Джоан Роулинг решила не стоять в стороне во время пандемии коронавируса и кризиса,а помочь тем,кто наиболее уязвим в такой ситуации. Автор серии книг о Гарри Поттере, пожертвовала 1 млн   на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Пожертвование она сделала в честь 22-й годовщины битвы за Хогвартс.

Об этом Роулинг написала в Twitter.

«Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но я буду честна: говорить о вымышленных смертях сегодня неуместно. Слишком много людей теряют близких в реальном мире», — сказала писательница.

Она сообщила, что во время кризиса уязвимее всего бедные люди. «Поэтому в честь битвы за Хогвартс я сделаю пожертвование в размере 1 млн», — написала Роулинг.

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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