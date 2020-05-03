Май 3rd, 2020

Дана Борисова в прямом эфире обнажила грудь

Дана Борисова регулярно становится героиней скандальных хроник. Ее конфликты со звездами уже переписали все СМИ,а приверженность к алкоголю и наркотикам обсуждается несколько лет подряд.

Не так давно Дана решила устроить совместный онлайн-эфир с Олесей Малибу, популярной участницей различных реалити-шоу. Дана, как следует разлохматив себе волосы, приняла непонятную позу, обустроившись прямиком на полу.

При этом, она объявила, что конец эфира ознаменуется торжественной демонстрацией груди — как со стороны её, так и со стороны Олеси. Безусловно, такая акция была объявлена Борисовой для того, чтобы собрать максимальное количество просмотров от любопытных зрителей.



В процессе прямого эфира участницы много говорили о своей красоте и прочих достоинствах, в том числе и о цене, которую им регулярно предлагают за «интимный ужин при свечах» поклонники и очень богатые люди. Исчерпав все темы для разговора, Дана и Олеся выполнили обещание, данное в начале эфира, показав грудь. При этом, Олеся вела себя куда более сдержанно, чем Дана, которая, как всегда, «отожгла» по полной, заслужив тем самым невероятное количество не только просмотров, но и пересудов о том, что от употребления сильнодействующих веществ она едва ли отказалась полностью.