 
 
Май 3rd, 2020

«Черная неделя Швеции»: за семь дней от COVID-19 умерли 2505 человек

Коронавирус 2020 - в Швеции не ввели карантин и ждут спада ...

Newsru.co.il передает: В начале прошлого месяца Швеция пережила самую убийственную неделю в своей истории XXI века: с 6 по 12 апреля в этой стране жертвами эпидемии коронавируса стали 2505 человек – 358 шведов умирали в этот период ежедневно.

Об этом пишет в воскресенье, 3 мая, местной издание The Local.

«Необходимо подчеркнуть, что эти цифры – предварительные, они будут пересмотрены в сторону увеличения количества умерших», – говорит Томас Йоханссон, представитель государственного Агентства статистики Швеции, занимающегося учетом жертв коронавируса.

Напомним, что Стокгольм выбрал свой особый путь в борьбе с эпидемией, призвав граждан к ограниченной социальной изоляции и не приняв для обеспечения режима карантина никаких мер. В результате количество летальных исходов в Швеции оказалось на порядок выше, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии: на 19600 заболевших коронавирусом шведов приходится 2355 умерших, в то время как в трех других странах на сопоставимое количество заражении – 434, 206 и 199 соответственно.

«Власти и правительство просто не верили, что эпидемия доберется до Швеции вообще», – возмущается Бо Лундбек, профессор эпидемиологии в Университете Гетеборга. .

Category: Мир, Новости ﻿
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