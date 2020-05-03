Банда 20 детей в США угнала у дилеров 46 автомобилей

Дети в возрасте от 9 до 16 лет угнали из дилерских центров в американском штате Северная Каролина 46 автомобилей на сумму 1 138 718 долларов.

Полицейский департамент города Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина сумел наконец выследить банду угонщиков, терроризировавшую местных дилеров. Начиная с 17 марта, злоумышленники угнали 46 новеньких автомобилей из 12 дилерских центров, а нападение ещё на шесть дилеров по разным причинам окончилось неудачей. К удивлению детективов, угонщиками оказались… дети возрастом от 9 до 16 лет. Банда, целиком состоящая из несовершеннолетних преступников, нанесла ущерб дилерам на сумму 1 138 718 долларов.