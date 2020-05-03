Май 3rd, 2020

Астрофизики установили,что размер Млечного пути намного больше,чем считалось раньше

Британские астрофизики смогли установить, где может находиться край Млечного пути. Они провели масштабное исследование и выяснили, что диаметр Млечного пути может составлять 1,2 миллиона световых лет, однако погрешность может составлять около 400 тысяч световых лет.

Также ученые подчеркнули, что размеры Млечного пути намного больше, чем считалось ранее.



Чтобы установить границы Млечного пути, астрофизикам пришлось провести компьютерное моделирование, во время этого анализа они смогли понять, как формируются большие галактики.

С помощью моделирования они узнали, что за границей темного ореола скорость малых соседних галактик быстро падает. Эти процессы, по мнению астрофизиков, проходят на расстоянии 950000 световых лет от центра нашей галактики.

Благодаря полученным данным совсем скоро ученые также смогут рассчитать приблизительную массу Млечного пути, а также количество галактик, вращающихся вокруг него.