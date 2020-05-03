Май 3rd, 2020

Анфиса Чехова показала грудь и прочитала стих

Популярная ведущая Анфиса Чехова,как оказалось,еще и поэтесса. Каждую субботу красотка радует поклонников новым твореньем. На этот раз в стихах Анфиса рассказала о сложностях в отношениях.

«Заласкай меня, или залайкай. И то и другое годится! Могу быть твоей виртуальной,Или реальной девИцей!В сущности, ведь не важно, Палец твой что затронет,Губы мои, чуть влажные,Или стекло смартфона.Залайканным даже проще,Есть простор для фантазий.Никто тебя не встревожит,До боли обидной фразой.

Залайканным быть удобно,Никаких обещаний,Оба в сети свободны Лайкать других, случайных.Заласканным быть сложнее, Терпеть и прощать придется,Гореть, леденеть бледнея,Терять, за любовь бороться! ⠀Заласканным это больно,Привыкнешь, настроишь планов,Глядишь, а любимой рукою,Ласкают другую даму.Залайкай меня и ритвитни.Ласкать это слишком смело! Залайкай, пока не влипли…Залайкай меня до предела!»-написала талантливая женщина.