Май 2nd, 2020

Второй город в Украине решил отменить карантин

Горсовет Мукачево ,последовав примеру Черкасс,тоже решил отменить карантин в городе.

«С понедельника парки и торговые центры откроют для горожан. Более того, с понедельника разрешается посещение парков и скверов в случае соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий», – сказано в сообщении пресс-службы горсовета.



Кроме того, от торговых центров требуется выполнения мер безопасности. Так, речь идет об использовании посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок. Персонал заведения должен быть обеспечен средствами защиты (очками или щитком) и перчатками, проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров. Среди других требований — соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, наличие дезинфекторов на входе.



Ранее об ослаблении карантинных ограничений с начала мая заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. В ответ на это глава МВД Аваков пригрозил ему уголовным преследованием. После чего Бондаренко посоветовал правоохранителям заняться расследованием более важных дел.