 
 
Май 2nd, 2020

Врачи составили список продуктов, с защитой от вирусов и простуды



Немецкий врач-диетолог Ева-Мария фон Брух рассказала, что недоедание и неправильное питание, приводящее к избыточному весу, могут привести к ухудшению защитной функции организма, снижению иммунитета.

По ее словам, питание должно быть максимально сбалансированным.

В рацион необходимо включить шесть продуктов, способных защитить от инфекций и бактерий.

Это богатая каротиноидами морковь, картофель, капуста, шпинат, а также рыба, орехи и семена, в которых много витамина Е, цинка, селена и меди.

Category: Мир, Наука ﻿
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