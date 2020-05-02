Врач из подмосковья назвал россиян,гуляющих без масок,потенциальными покойниками

Врач обратил внимание на то, что люди стоят на остановках, гуляют не по одиночке, болтают около магазинов, ездят на машинах и пьют пиво, а также заходят в лифт по несколько человек без масок и препаратов для обработки рук от инфекции. Он признался, что ему страшно за этих жителей страны.

Врач из подмосковной больнице обратился к своим соотечественникам ,которые пренебрегают карантином . Врач отметил, что они не знают о том, как из больницы выносят гробы. Доктор добавил, что в реанимации и инфекционных корпусах творится нечто ужасное, а россияне не понимают всю сложность ситуации. По его словам, каждый день в любом районе пневмонию находят у десятков человек. Инфекция поражает людей всех возрастов.

«Поймите, что вы потенциальные покойники», – говорит доктор. Он подчеркнул, что врачи работают на грани своих возможностей. Медики не спят и не отдыхают, болеют и не справляются со сложившейся ситуацией.

Райхман призвал людей помочь врачам и провести майские праздники не на улице, а в квартирах и домах. Он также посоветовал все делать в одиночестве: есть и заниматься гимнастикой. А в магазинах, по его словам, нужно обрабатывать руки, а лифтах не трогать кнопки.