Май 2nd, 2020

В странах ЕС загадочная болезнь поражает детей. Ученые подозревают связь с коронавирусом

В ряде европейских странах зафиксировано чрезвычайную тяжелой болезни, которая поражает детей

В некоторых случаях у больных детей также проявляют коронавирус.

«Симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь. По данным Райнгарда Бернера с униклиникы Дрездена, в Германии выявлено не менее двух случаях. По его словам, пока неясно, связано ли новое заболевание с коронавирусом» , — отмечается в СМИ.

В университетской клинике Женевы с начала вспышки коронавируса проходили лечение три ребенка с таким тяжелым воспалением. Один ребенок уже выздоровела и выписана, еще одна находится в стационаре, еще одна — в отделении интенсивной терапии.

По словам швейцарского уполномоченного по вопросам коронавируса Даниэля Коха, в этих случаях речь может идти о иммунной реакции на заражение коронавирусом.

Похожие случаи болезни у детей выявлены также в Италии и Испании. В Великобритании зафиксировали около двух десятков таких случаев. У многих больных детей было выявлено коронавирус Sars-CoV-2. На днях во Франции сообщили о более десяти случаев у детей разных возрастных групп с лихорадкой и воспалением сосудов, что, как не исключено, может быть связано с коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения тоже обратили внимание на эти случаи. «Мы знаем, что дети обычно легче переносят COVID-19 , но в отдельных случаях течение болезни достаточно тяжелое, и некоторые умирает», — сообщила представительница организации Мария ван Керкхове.