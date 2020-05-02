Май 2nd, 2020

В марсианском метеорите нашли органические вещества

Японские специалисты провели масштабное исследование и установили, что в карбонатных минералах марсианского метеорита имеются органические вещества, содержащие азот. Ученые из Японии рассказали, что найденные ими молекулы смогли сохраниться на Марсе со времен ранней эпохи геологического развития этой планеты. Возраст обнаруженных молекул может составлять около 4 миллиардов лет.



Карбонатные минералы часто выпадают в осадок из грунтовых вод, и исследователи не исключили, что очень давно на Красной планете было много влаги и органики, и Марс подходил для формирования разных форм жизни.

Марсианскими метеоритами называют куски пород, которой были выброшены в космос из-за столкновения с Марсом различных объектов. Позднее эти куски пород оказались на Земле. Около 35 лет назад ученые наткнулись на один из марсианских метеоритов, который представляет большую ценность для науки. Его обнаружили в Антарктиде.



Именно этот метеорит изучили ученые из Японии. Ранее изучить эту породу не представлялось возможным, но теперь появились современные специальные методы изучения подобных образцов. Благодаря этому исследованию специалисты установили, что молекулы действительно попали на нашу планету с Марса.