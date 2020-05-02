Май 2nd, 2020

Украинский дипломат отказался от приглашения принять участие в возложении венка в память об окончании Второй мировой войны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался возлагать венок в память окончания Второй мировой войны в месте с послом России.

В этой связи стоит напомнить, что ранее дипломаты Украины, России и Беларуси — трех стран, входивших в состав Советского Союза — получили приглашения принять участие в данной церемонии.

Приглашения были отправлены мэром немецкой столицы Михаэлем Мюллером, предложившим послам возложить, вместе с ним, венок к одному из зданий, расположенных на улице Шуленбургринг. Место выбрано не случайно — именно там в последние дни войны находился штаб 8-й гвардейской армии.



Мельник ответил на приглашение отказом. Украинский дипломат объяснил, что даже в самом кошмарном сне он не мог бы себе представить совместное возложение венка с представителем государства, которое уже более 6 лет продолжает цинично вести войну в восточной части Украины.