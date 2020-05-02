Май 2nd, 2020

У берегов Доминиканской республики нашли затонувший корабль с ценным грузом

Компания Anchor Research and Salvage и Punta Cana Foundation во время проведения геодезических работ на юге прибрежной зоны Доминиканской Республики обнаружили в водах корабль, который затонул предположительно 450 лет назад.

Компания занимается поиском затонувших сокровищ и в данный момент в рамках контракта с департаментом подводного культурного наследия министерства культуры Доминиканской республики занимается прочесыванием акваторий, уже найдено много различных кораблей потерпевших кораблекрушения, правда о них пока молчат, что и понятно, пока стала доступна информация только об одном корабле, но и то, что удалось там поднять, уже стоит хороших денег.

Настоящей сенсацией стала поднятая в Пунта-Кане со дна, уникальная оловянная посуда середины 16 века с ранее неизвестными клеймами производителей. По мнению специалистов, это самая большая партия старинной оловянной посуды из когда-либо обнаруженных. Сохранение оловянной коллекции необычайно, некоторые предметы как будто хранились не под водой, а в антикварных магазинах. Тип олова подсказывает, что посуда выполнена в Англии и Фландрии. Она сделана для богатых домохозяйств, и ее везли из Севильи для продажи в Санто-Доминго. Найденная коллекция определена специалистами как самые ранние оловянные изделия, обнаруженные в Северной и Южной Америке.

На корабле были найдены редкие испанские серебряные монеты конца XV — середины XVI в, так же несколько золотых предметов. Работы по поиску и подъему сокровищ продолжаются.

Со слов генерального директора Роберта Причетта, они предположительно нашли целую флотилию затонувших галеонов. Координаты находки держатся в строжайшей тайне. Так, что думаю впереди у нас еще будет целая куча сенсаций и интересных фотографий.