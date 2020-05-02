Спасатели продолжают бороться с огнем в Киевской и Житомирской областях

Утром субботы, 2 мая 2020, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала оперативную информацию по ликвидации лесных пожаров на территории страны.
Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в пределах Киевской области локализованы.
По состоянию на 8:00 подразделениями ДСНС оказывается помощь Госагентства зоны отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников.
К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ДСНС — 145 человек личного состава и 34 единицы техники.
«Радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений», — отмечают в ведомстве.
По состоянию на 8:00 все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручского района Житомирской области также локализованы.
«Силами ДСНС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины», — отмечается в сообщении.
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