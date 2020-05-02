Май 2nd, 2020

Надежду Бабкину заподозрили во лжи о своей болезни

Надежда Бабкина ,неожиданно,записала видео для своих поклонников. Хотя еще буквально вчера было сообщено,что она не может самостоятельно ходить и о выписке еще речь не идет.

В больнице она провела целый месяц. У артистки диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Несколько дней Бабкина находилась в состоянии искусственной комы и была подключена к аппарату ИВЛ. Кроме того, часто появлялись сообщения об ухудшении состояния певицы.



На днях ее выписали из больницы и на своей странице в Инстаграм она разместила видеообращение к поклонникам, поблагодарив их за поддержку. Также артистка обратилась к врачам, которые спасли ей жизнь. При этом некоторые поклонники обратили внимание на то, что артистка очень хорошо выглядит, хотя еще совсем недавно она находилась в реанимации. Подписчики напомнили, что недавно Бабкиной исполнилось 70 лет, и в таком возрасте невозможно быстро восстановиться после тяжелой болезни.



«Плохая ты артистка, если не смогла сыграть роль больной умирающей до конца», — написал один из подписчиков. Некоторые пользователи и вовсе высказали предположение, что никакой больницы не было — артистка не лечилась. Они считают, что в период карантина, когда нет концертов, Бабкина просто взяла отпуск и отдыхала где-нибудь в санатории.