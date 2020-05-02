 
 
Май 2nd, 2020

Мультфильм «Геркулес» получит широкоформатную киноверсию

геркулес мфМультфильм 1997 года «Геркулес» получит live-action адаптацию. О планах студии Disney сообщает Disinsider.

По данным издания, компания заключит сделку с продюсерами Джеффри Сильвером и Карен Джонсон. Ранее они работали над новыми «Королем Львом», «Книгой джунглей» и «Красавицей и чудовищем».

Новый «Геркулес» может выйти в широкий прокат, а не на стриминг-сервисе Disneу+, где представили киноверсию «Леди и Бродяги». В фильм включат песни из оригинального мультфильма.

Источники добавили, что режиссером проекта может стать Джон Фавро («Король Лев», «Книга джунглей»). По другой версии — братья Руссо («Мстители») или Гор Вербински (первые фильмы франшизы «Пираты Карибского моря»).

Ранее источники сообщали, что на роль Геркулеса рассматривают Райана Гослинга, на роль Аида — Бенедикта Камбербэтча или Идриса Эльбу.

Сейчас студия работает над киноадаптациями «Русалочки», «Пиноккио» и «Лило и Стича», «Бэмби».

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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