Мультфильм «Геркулес» получит широкоформатную киноверсию

Мультфильм 1997 года «Геркулес» получит live-action адаптацию. О планах студии Disney сообщает Disinsider.
По данным издания, компания заключит сделку с продюсерами Джеффри Сильвером и Карен Джонсон. Ранее они работали над новыми «Королем Львом», «Книгой джунглей» и «Красавицей и чудовищем».
Новый «Геркулес» может выйти в широкий прокат, а не на стриминг-сервисе Disneу+, где представили киноверсию «Леди и Бродяги». В фильм включат песни из оригинального мультфильма.
Источники добавили, что режиссером проекта может стать Джон Фавро («Король Лев», «Книга джунглей»). По другой версии — братья Руссо («Мстители») или Гор Вербински (первые фильмы франшизы «Пираты Карибского моря»).
Ранее источники сообщали, что на роль Геркулеса рассматривают Райана Гослинга, на роль Аида — Бенедикта Камбербэтча или Идриса Эльбу.
Сейчас студия работает над киноадаптациями «Русалочки», «Пиноккио» и «Лило и Стича», «Бэмби».
По данным издания, компания заключит сделку с продюсерами Джеффри Сильвером и Карен Джонсон. Ранее они работали над новыми «Королем Львом», «Книгой джунглей» и «Красавицей и чудовищем».
Новый «Геркулес» может выйти в широкий прокат, а не на стриминг-сервисе Disneу+, где представили киноверсию «Леди и Бродяги». В фильм включат песни из оригинального мультфильма.
Источники добавили, что режиссером проекта может стать Джон Фавро («Король Лев», «Книга джунглей»). По другой версии — братья Руссо («Мстители») или Гор Вербински (первые фильмы франшизы «Пираты Карибского моря»).
Ранее источники сообщали, что на роль Геркулеса рассматривают Райана Гослинга, на роль Аида — Бенедикта Камбербэтча или Идриса Эльбу.
Сейчас студия работает над киноадаптациями «Русалочки», «Пиноккио» и «Лило и Стича», «Бэмби».
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