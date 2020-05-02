Май 2nd, 2020

Лидия Федосеева-Шукшина будет судиться с мужем из-за его мошенничества

Адвокаты семьи Шукшиных подали иск против Бари Алибасова за мошенничество. На днях стало известно,что он ,обманным путем,заставил подписать свою жену документы на передачу ему квартиры,которую тут же переписал на постороннего человека.

Речь идет об единственной квартире артистки, которая расположена в Новой Москве. По некоторым данным, стоимость недвижимости составляет десять миллионов рублей.

Легендарный продюсер «помог» супруге передать ему в дар квартиру, а из-за проблем с налогами якобы временно оформил ее на помощника.

Канал отмечает, что сама актриса сказала, что не знала, какой документ подписывает: Алибасов «повез ее к адвокату под предлогом консультации, подсунул документ, артистка поставила подпись». Адвокат ее дочери Марии назвал это мошенничеством и попросил арестовать продюсера.

Алибасов сообщил, что передача квартиры его помощнику прошла по закону. «Везде стоят печати, везде стоят подписи. Это было все сделано при соавторстве Лидии Николаевны Шукшиной. То есть квартира, оформленная на меня, временно была оформлена на моего помощника. Но условие — и это условие есть у нас в договоре, — что в этой квартире будет жить только сама Лидия Федосеевна. Больше там никого не будет, независимо от того, на кого она оформлена», — объяснил он.

Все выглядит слишком запутано. Но факты-дело упрямое-Шукшина осталась без квартиры.