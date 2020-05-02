Май 2nd, 2020

Леонардо Ди Каприо подстраховался и купил отельный комплекс

Некоторые голливудские звезды успевают и в фильмах сниматься, и создавать свой бизнес,не связанный с кино. Так,на всякий случай. Леонардо Ди Каприо -один из них.

Леонардо прикупил себе роскошный туристический комплекс.

Голливудский актер, известный своим бережным отношением к природе, купил необитаемый остров Блэкадор-Кей у побережья Белиза в Карибском море еще в 2005 году, потратив $1,75 млн. Он решил превратить это место в экологически чистый отель.

Чтобы снизить вред, наносимый окружающей среде при строительстве, команде ландшафтных архитекторов и инженеров потребовалось более десяти лет. За это время отсюда бережно пересадили мангровые деревья, а под водой создали искусственные коралловые рифы и укрытия для рыб.

По словам звезды, Blackadore Caye будет работать на полностью возобновляемых источниках энергии. Например, солнечные панели снаружи вилл обеспечат курорт электричеством. А еще его оборудуют светом, учитывающим циркадные ритмы человека. Первых посетителей отель должен принять уже в этом году.

