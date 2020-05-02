Израильский сериал «Фауда» стал хитом в арабских странах

По данным израильского телеканала Channel 13, сериал находится на 1-м месте по количеству просмотров Netflix в Ливане, на 6-м в Иордании и 3-м в Объединенных Арабских Эмиратах.

Израильский телесериал «Фауда» является мировым хитом. А его недавно вышедший третий сезон стал самым популярным сериалом в арабском мире – большинство диалогов в сериале ведется на арабском языке.

Отвечая на вопрос, почему сериал так популярен, соавтор Ави Иссахаров сказал: «Конечно самоизоляция побуждает людей больше смотреть телевизор, даже если там израильский телесериал. Мы показываем арабо-израильский конфликт с обеих сторон, а не только с израильской стороны. Большое количество диалогов в фильме ведется на арабском языке».

Исполнитель главной роли Лиор Раз отметил, что успех шоу в арабском мире был «очень и очень волнующим».

«Мы очень рады, что нам удалось наладить связь с арабской общественностью, с которой мы обычно не контактируем», — добавил он.

В 2017 году The New York Times назвала «Фауду» лучшим зарубежным телешоу года. В 2016 сериал получил шесть наград Израильской телевизионной академии, в том числе, как «Лучший драматический сериал».