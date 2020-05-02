Май 2nd, 2020

Деми Роуз подразнила поклонников великолепными формами в маленьком купальнике

Сексапильная британка не забывает радовать поклонников ее пышных форм новыми снимками. Даже в условиях изоляции,девушка всегда найдет способ сделать хорошую фотосессию с минимальным набором одежды. Потому что скрывать ей абсолютно нечего. Да это и не возможно.

Домашняя фотосессия сегодня происходила на веранде. Деми нежилась в солнечных лучах и даже не пыталась прикрыть не очень большим купальником свою очень большую грудь.

«Пусть энергия говорит сама за себя»-написала под снимками Деми.

Подписчики тут же принялись засыпать красотку комплиментами.Всего за пару часов лайков набралось аж пол миллиона.