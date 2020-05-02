Май 2nd, 2020

Андрей Макаревич женился четвертый раз

Андрей Макаревич наконец то признался,что он женился четвертый раз. Бракосочетание состоялось еще в конце прошлого года,но молодожены предпочитали все держать в тайне.

66-летний артист признался, что стал по-настоящему счастливым человеком, и ему очень повезло в жизни. Его четвертой по счету женой стала еврейка Эйнат. Церемония бракосочетания проходила в Израиле.



«Молодая, красивая, умная… Свадьбы у нас как таковой не было, на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий. Выпили очень узким кругом», — рассказал музыкант. По его словам, сейчас его супруга остается в Израиле, а он вынужден находиться в Москве из-за коронавируса. Он ожидал, что супруга приедет в Россию, однако рейсы отменили, и пока молодожены вынуждены общаться только по видеосвязи. Макаревич объяснил, что жена фактически застряла в Израиле, а он успел вовремя купить билеты и вернуться в Россию.



Остается только ждать, когда страны ослабят карантинные меры, и его жена сможет с ним воссоединиться. Также артист рассказал, как познакомился с супругой. Впервые они встретились во время поездки в Эфиопию, и оказалось, что его избранница даже не увлекается творчеством группы «Машина времени».