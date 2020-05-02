 
 
Май 2nd, 2020

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с подозрением на коронавирус

васильеваРоссийская актриса Татьяна Васильева была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сама Васильева ранее заявила о том, что находится на самоизоляции уже ровно месяц, однако почувствовала симптомы коронавируса и вызвала медиков. 

По словам актрисы, у нее поднялась высокая температура, а также появились другие симптомы, которые наблюдаются при коронавирусной инфекции.

Информацию о госпитализации Васильевой распространила телеведущая Дана Борисова на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что Васильевой 72 года, и она ведет довольно активный образ жизни. Актриса придерживается различных диет и занимается спортом, однако несмотря на это, она все-таки заболела. 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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