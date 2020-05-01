Влад Топалов пожаловался на угрозы его маленькому сыну

Регина Тодоренко до сих пор пожинает плоды своего неосторожного высказывания. Вместе с ней от негативных реакций подписчиков страдает и ее семья.

В прямом эфире Instagram Топалов рассказал, что после скандальных высказываний Тодоренко на его семью обрушился поток ненависти.

«Вы готовы убить меня, я готов убить вас, ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне», — заявил исполнитель.



Он напомнил, что его ребенку — 1,4 месяца. Он ничем не заслужил той злости, которая обрушилась на него. Топалов призвал людей не быть злыми и учиться быть добрее.



Ранее Тодоренко заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их избивают мужчины. После этого журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года», а некоторые бренды прекратили сотрудничество.



Телеведущая извинилась за свои слова. Она подчеркнула, что не поддерживает насилие. Тодоренко пояснила, что не была осведомлена о проблеме домашнего насилия. Она обещала изучить вопрос, чтобы не подвергать дополнительному давлению людей, переживших насилие. И даже планирует снять фильм об этом.