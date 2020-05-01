Май 1st, 2020

Ученые научили роботов понимать разговорный язык людей





Как стало известно, исследователям из Массачусетского технологического института (MIT) удалось научить роботов понимать разговорный язык людей — прежде они могли понимать лишь определенные команды. Таким образом, ученые стали еще на шаг ближе к тому, чтобы сделать из них полноценных помощников, с которыми можно общаться как и с обычным человеком.



Представители института рассказали, что по их мнению, уже в ближайшие годы роботы станут незаменимыми помощниками людей как дома, так и на работе. И именно для этого ученые взялись за обучение роботов привычному всем нам разговорному языку. Добиться запланированного удалось благодаря разработке нового планировщика на основе тысяч образцов реплик — новая система сочетает в себе глубинную нейронную сеть и планировщик на основе этой выборки.



”Основным преимуществом нашего планировщика является то, что он не требует больших данных. Обучение робота в будущем должно выглядеть так же, как дрессировка собаки”, — рассказали представители MIT.