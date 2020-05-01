Май 1st, 2020

Оля Полякова показала фигуру и заслужила комплименты

Певица Оля Полякова решила похвастать фигурой и сделала откровенный снимок.

«Вот так с помощью блинов, пицц, пасок и каждодневных тренировок можно выглядеть! Давайте со мной!» — написала артистка.

Снимок звезды уже успели оценить ее коллеги по сцене: телеведущая Маша Ефросинина, певец Маркус Рива, фотограф Соня Плакидюк, дизайнер Катя Сильченко. А фанаты засыпали певицу комплиментами.

«Это вообще законно так выглядеть?»,»Ведьма», «Фигура божественна», «Ну секси, что тут сказать», «Тааак … и как это? И почему это?!! Я поняла секрет. Блины и пицца в грудь , а тренировки на все остальное распространяются», — пишут пользователи.

«Мне кажется, что женщина должна выглядеть хорошо для своего возраста. Так что это вранье, я не выгляжу на 25 (смеется). Возраст женщины выдает не только состояние кожи, но и взгляд, как и что она говорит. Чтобы хорошо выглядеть, нужно не пить, не курить, спать по ночам. Есть такая поговорка: «Женщина в 25 выглядит, как ее Бог наградил, а в 35 — как сама заслуживает». Сегодняшние женщины стареют позже. Ярлыки о том, что женщина в 35 лет старородящая, уже неактуальны. 50 – новые 30, так как старость приходит позже,» — говорит певица.