Май 1st, 2020

Наталья Могилевская раскрыла секреты украинского шоу-бизнеса

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала почему она больше не хочет быть продюсером. В одном из своих прямых эфиров она откровенно поговорила на эту тему с Потапом.

Они обсуждали реалии шоу-бизнеса и , в частности, знаменитость подчеркнула, что прекратила продюсерскую деятельность, и не хочет больше этим заниматься. При этом Могилевская откровенно призналась, что не могла в должной степени руководить артистами и заставлять их что-либо делать.



«Я приняла решение для себя, что больше никогда никого продюсировать не буду. У меня есть педагогический талант. Я знаю, как научить, лаконично, просто, доходчиво… мы с Кузьмой это делали ещё в 2000х.

Но когда пришлось столкнуться с контактами, вложениями денег в других людей, с предательством, необязательностью или необходимость сообщить девушке что она не может выходить замуж и рожать детей пока не закончится контракт. Это не мое. Для женщины это слишком жестокий бизнес», — откровенно рассказала артистка.