 
 
Май 1st, 2020

Настасья Самбурская рассказала чем занималась до «Универа»

сумбурская2Настасья Самбурская не очень охотно рассказывает о своей жизни до популярности. Но кое-что журналистам все -таки удалось узнать.

Исполнительница главной роли в «Универе» родилась в небольшом городе Приозерск Ленинградской области. О детстве Самбурская в интервью говорит неохотно. Однажды Настасья буквально назвала себя сиротой. Но родители у актрисы есть.

 Будущую актрису отдавали и в музыкальную, и в танцевальную школу. Но денег у родителей не было, так что надолго Настасья нигде не задерживалась. Единственным бесплатным местом был кружок пения. Туда Самбурская ходила с удовольствием до того момента, как ее мама не сказала, что у Настасьи голоса совсем нет.
Получив профессию, девушка решилась на новый переезд, но уже в Москву. В столицу Самбурская перебиралась не с целью стать актрисой. Она пробовала себя в разных профессиях — работала парикмахером, диспетчером такси, официанткой и даже поваром на мероприятиях. Другими словами, Настасья цеплялась за любую возможность, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Актриса рассказывает, что много времени работала и ее никто не поддерживал. В самые трудные времена от родственников девушка не получала никакой поддержки — ни финансовой, ни моральной. В дипломном спектакле Самбурская раскрыла свои таланты и предстала как сильная драматическая актриса.

В 2010 году на актерском небосводе появилась новая звезда — Настасья Самбурская. Девушка успешно прошла кастинг и попала в молодежный ситком «Универ». Актрисе досталась главная роль — ироничная и умная красавица Кристина Соколовская.

До «Универа» актриса появлялась в сериале «Обручальное кольцо». Но особой популярности Настасье этот проект не принес. Зато любимый зрителями «Универ» сразу сделал красивую актрису моделью главных мужских журналов.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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