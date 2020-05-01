Настасья Самбурская рассказала чем занималась до «Универа»

Настасья Самбурская не очень охотно рассказывает о своей жизни до популярности. Но кое-что журналистам все -таки удалось узнать.
Исполнительница главной роли в «Универе» родилась в небольшом городе Приозерск Ленинградской области. О детстве Самбурская в интервью говорит неохотно. Однажды Настасья буквально назвала себя сиротой. Но родители у актрисы есть.
Актриса рассказывает, что много времени работала и ее никто не поддерживал. В самые трудные времена от родственников девушка не получала никакой поддержки — ни финансовой, ни моральной. В дипломном спектакле Самбурская раскрыла свои таланты и предстала как сильная драматическая актриса.
В 2010 году на актерском небосводе появилась новая звезда — Настасья Самбурская. Девушка успешно прошла кастинг и попала в молодежный ситком «Универ». Актрисе досталась главная роль — ироничная и умная красавица Кристина Соколовская.
До «Универа» актриса появлялась в сериале «Обручальное кольцо». Но особой популярности Настасье этот проект не принес. Зато любимый зрителями «Универ» сразу сделал красивую актрису моделью главных мужских журналов.
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