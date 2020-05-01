Май 1st, 2020

Настасья Самбурская рассказала чем занималась до «Универа»

Настасья Самбурская не очень охотно рассказывает о своей жизни до популярности. Но кое-что журналистам все -таки удалось узнать.

Исполнительница главной роли в «Универе» родилась в небольшом городе Приозерск Ленинградской области. О детстве Самбурская в интервью говорит неохотно. Однажды Настасья буквально назвала себя сиротой. Но родители у актрисы есть.

Будущую актрису отдавали и в музыкальную, и в танцевальную школу. Но денег у родителей не было, так что надолго Настасья нигде не задерживалась. Единственным бесплатным местом был кружок пения. Туда Самбурская ходила с удовольствием до того момента, как ее мама не сказала, что у Настасьи голоса совсем нет.

Получив профессию, девушка решилась на новый переезд, но уже в Москву. В столицу Самбурская перебиралась не с целью стать актрисой. Она пробовала себя в разных профессиях — работала парикмахером, диспетчером такси, официанткой и даже поваром на мероприятиях. Другими словами, Настасья цеплялась за любую возможность, чтобы заработать хоть какие-то деньги.