Май 1st, 2020

Леся Никитюк продемонстрировала длинные ноги и окрошку

Очаровательная ведущая Леся Никитюк не забывает хоть раз в день чем то удивить подписчиков. На этот раз Леся похвасталась хозяйственными способностями,а ,за одно,и длинными ногами.

В этот раз телеведущая решила продемонстрировать свои кулинарные таланты.

Так, Никитюк занялась приготовлением обеда прямо на природе, а побаловать себя и родных она решила окрошкой.

На фото Никитюк позировала с окрошкой в пикантном костюме с лимонным принтом, который, как заверила поклонников, принадлежит «бренду» «#samaшила». Короткие шортики позволили телеведущей продемонстрировать свои стройные ноги.

Свой образ она дополнила повязкой с похожим рисунком, которая гармонично сочеталась с ее нарядом.



