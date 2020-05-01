Май 1st, 2020

Ева Лонгория в откровенном платье похвасталась телом

Голливудская актриса Ева Лонгория продемонстрировала результат своих активных тренировок, которые она не покидает даже на карантине.

На своей странице в Instagram 45-летняя звезда опубликовала фото, на котором предстала в роскошном платье нежно-розового цвета с высоким пикантным разрезом.

На снимке Ева демонстрирует стройные обнаженные ноги.

«Кто-нибудь еще скучает за платьями?», — обратилась к поклонникам актриса.

Снимок звезды изрядно увлек ее фанатов, которые засыпали ее увлекательными комментариями.

«Ты потрясающе выглядишь», «Ты единственная актриса из «Отчаянных домохозяек», которая все еще прекрасно сияет и заботится о себе», «Роскошные ноги», — писали под снимком пілписники актрисы.