 
 
Май 1st, 2020

Бузову заподозрили в романе с Киркоровым

бузоваОльга Бузова так поздравила Филиппа Киркорова с Днем рожденья,что их заподозрили в отношениях. Девушка написала поздравительный пост на своей странице в Инстаграм.
В посте Бузова призналась Киркорову в любви. Она отметила, что может лично говорить ему это. По словам певицы, она обожает «эти наши часовые разговоры по телефону и голосовые в WhatsApp». 

Поклонников удивил страстный тон Бузовой. В комментариях к посту посыпались вопросы. «А Давид не ревнует?» — спросил один из пользователей, имея в виду бойфренда певицы, блогера Давида Манукяна.

Ранее Бузова рассказала об отношениях с Манукяном. Она уверена, что ей повезло с новым избранником.

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Он отметил праздник в самоизоляции.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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