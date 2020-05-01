Бузову заподозрили в романе с Киркоровым

Ольга Бузова так поздравила Филиппа Киркорова с Днем рожденья,что их заподозрили в отношениях. Девушка написала поздравительный пост на своей странице в Инстаграм.

В посте Бузова призналась Киркорову в любви. Она отметила, что может лично говорить ему это. По словам певицы, она обожает «эти наши часовые разговоры по телефону и голосовые в WhatsApp».



Поклонников удивил страстный тон Бузовой. В комментариях к посту посыпались вопросы. «А Давид не ревнует?» — спросил один из пользователей, имея в виду бойфренда певицы, блогера Давида Манукяна.



Ранее Бузова рассказала об отношениях с Манукяном. Она уверена, что ей повезло с новым избранником.



30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Он отметил праздник в самоизоляции.