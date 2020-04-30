Апрель 30th, 2020

Галь Гадот — 35 лет (чем она знаменита)

Апрель пестрит днями рождениями знаменитостей. Вчера свое 50-летие отпраздновала Ума Турман, а сегодня, 30 апреля актрисе и модели израильского происхождения Галь Гадот исполнилось 35 лет. Галь Гадот начала свою карьеру как модель, а после того, как завершила срочную службу в армии, дебютировала в кино. В возрасте 23 лет актриса была выбрана на роль в фильме «Форсаж 4″, с которым к ней пришла первая популярность.

Мы узнали несколько интересных фактов о Галь Гадот, которые могут вас удивить.

В 18 лет Галь Гадот победила в конкурсе «Мисс Израиль» и представляла Израиль на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

Дальние родственники актрисы, которые до 1940 года проживали в украинском городе Мукачево в Закарпатье, стали жертвами Холокоста, но дедушке Галь Гадот удалось выйти живым из лагеря Овенцим.

Галь Гадот служила два года в Армии обороны Израиля как фитнес-инструктор. Во время службы Галь Гадот приняла участие в фотосессии для мужского журнала Maxim.

Галь Гадот не раз в интервью рассказывала о своей службе в армии и назвала это «хорошей тренировкой перед Голливудом». Актриса отметила, что именно ее военный опыт привлек внимание режисера Джастина Лина, когда он выбрал ее на роль в серии фильмов «Форсаж».

Галь Гадот решила самостоятельно выполнить свои трюки в фильме «Форсаж 6″ без участия каскадера.

Галь Гадот несколько лет встречалась с израильским бизнесменом Яроном Версано и вскоре вышла за него замуж. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей – Майю и Альму. Ярон Версано на 10 лет старше своей жены.

В некоторых сценах «Чудо-женщины» Галь Гадот снималась, находясь на пятом месяце беременности.

Галь Гадот училась на юриста. Во время учебы она была приглашена на прослушивание на роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» (2008г).

Дебют Галь Гадот как «Чудо-женщины» состоялся в 2016 году в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». О том, что выйдет отдельная кинолента о «Чудо-женщине» стало известно еще в 2014 году.