Апрель 29th, 2020

У Пугачевой предлагают отобрать ее замок, потому что она «зажралась»

У известной певицы предлагают забрать ее главную радость — загородный замок, поскольку по мнению общественности она на фоне коронавируса «явно зажралась». В замке регулярно проводятся шумные вечеринки, в то время как большинство жителей округи сидят на самоизоляции. Дом предлагается отдать для бедных детей, и если нужно будет — забрать силой. При этом как известно у Пугачевой есть еще около десяти объеков недвижимости в разных местах.

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию «Собеседник» заявил о необходимости забрать дом у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Соседов сказал, что просто неприлично жить в таких роскошных условиях, когда народ в России живет столь бедно.

«Нужно отдать этот замок под детский дом. Сталин в свое время брал дачи членов РКП (б) и отдавал их под детские дома. Но в те времена они были весьма скромными — не такими роскошными, как замок Галкина. А в этом особняке смогут разместиться воспитанники сразу нескольких детских домов. Государство будет их содержать, так что все в порядке», — заявил критик.

Соседов настаивает, что дом нужно именно забрать, потому что добровольно не отдадут.