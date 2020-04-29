Россиян заставят платить за регистрацию новых смартфонов

В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по индивидуальному заводскому номеру (IMEI) с 1 июля 2021 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке связи. По данным издания, законопроект об этом сейчас проходит согласование в администрации президента, после чего его могут внести в Госдуму.

Регистрация новых смартфонов будет платной. При этом пройти процедуру будут обязаны даже те, кто самостоятельно купил устройство за границей и ввозит в Россию. Если владелец не зарегистрирует телефон, мобильный оператор сможет заблокировать его работу.

По задумке авторов, регистрация поможет бороться с кражами и ограничит непрямые поставки смартфонов в интересах официальных дистрибуторов. В предыдущей версии проекта был установлен предельный размер платы за регистрацию - не более 100 рублей. В новой версии указано, что порядок и размер платы определит правительство. Также в новой версии отмечается, что для уже работающих в России на момент вступления закона процедура будет бесплатной, а устройства, закупленные для государственных и муниципальных нужд, можно будет не регистрировать.

Опрошенные «Коммерсантом» продавцы и производители смартфонов не против инициативы. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (включает Apple, Samsung, Philips, LG и других) Антон Гуськов отмечает, что если регистрация заявлена как мера борьбы с кражами, она должна быть бесплатной, потому что поддержание правопорядка уже оплачивается из налогов. В противном случае, считает он, новый платёж нужно закрепить в Налоговом кодексе.

Операторы - «МегаФон» и МТС - рассказали изданию, что пока не готовы оценить затраты на реализацию проекта, потому что нет понимания, как он будет работать. При этом в МТС отметили, что в целом оценивают проект положительно. Обратите внимание Законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по номеру готовился с конца 2018 года.

В ноябре 2019 года «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 начали тестировать систему идентификации смартфонов по номеру IMEI, пишут cообщают «Открытые медиа». Систему проверяли вместе с подведомственным Россвязи Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС). Предполагается, что он будет вести всероссийскую базу данных IMEI.