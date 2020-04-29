Апрель 29th, 2020

Красотка Эбигейл Ретчфорд показала,что надо есть,чтобы так выглядеть

Великолепная Эбигейл каждый день радует поклонников новыми фото и видео. И нельзя не отметить,что Эби никогда не выглядит ни уставшей,ни истощенной. Девушка всегда полна сил ,ее кожа и волосы в отличном состоянии.

Вчера на своей странице в Инстаграм модель,по просьбам огромного количества подписчиков,показала чем она питается. Эби опубликовала фото сочного стейка и салат.Так же на видео ,рядом со стейками,была бутылка лимонада.

Красавица не может много заниматься в спортзале из-за болезни. У нее пару лет назад врачи обнаружили астму.Потому остается лишь удивляться ,как ей удается добиться такого совершенства ,поедая стейки и запивая их лимонадом.

Наверно,когда нибудь Эби обязательно поделиться своим секретом.