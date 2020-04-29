Апрель 29th, 2020

Археологи проверили древние бронзовые мечи в реальном бою

Археологи в полевых экспериментах установили происхождение 14 типов вмятин и зазубрин, которые характерны для мечей Бронзового века. Воины этой эпохи, по всей видимости, избегали резких ударов, которые могли повредить мягкие клинки, и в основном пользовались техникой скрещивания мечей. Ближе к концу Бронзового века отметины стали теснее группироваться по длине клинков — боевое искусство развивалось, и мечники учились наносить удары все точнее. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Method and Theory.

Экспериментальная археология — наука, которая позволяет, например, понять область применения и характеристики археологических находок. Исследователи пытаются применять найденные предметы так, как их использовали первоначально. В том числе экспериментальная археология может рассказать нам о том, как воины Бронзового века орудовали своими бронзовыми мечами. Ученые создают копии древнего оружия и пытаются повторить движения первобытных мечников.

Другой подход к изучению оружия — анализ износа металла. На мягкой бронзе остается множество следов, царапин и зазубрин; по ним можно восстановить, как использовали то или иное орудие. Теорию проверяют на практике, для этого снова обращаются к экспериментальной археологии и пытаются создать на современных копиях древних мечей такие же отметки, как и на оригиналах.

В рамках проекта по изучению оружия Бронзового века (Bronze Age Combat Project) группа археологов из Великобритании, Германии и Китая под руководством Рафаэля Германа (Raphael Hermann) из Гёттингенского университета исследовала мечи Бронзового века. Кузнец Нил Барридж (Neil Burridge), который специализируется на изготовлении оружия из бронзы, изготовил копии семи мечей, которые нашли на территории Британии и Италии и датировали 925-1300 годами до нашей эры. Состав сплава, микроструктуру и микропрочность реплик исследовали на соответствие оригиналу.

Опытные фехтовальщики наносили удары различными мечами, наконечниками и древками копий, деревянными, кожаными и бронзовыми щитами. Каждый удар и парирование записывали на видео, отметины на мечах фотографировали. Оружие использовали согласно руководству по фехтованию 15 века за авторством Андре Лигницера. Затем отметки, которые появились на мечах в результате ударов, сравнили со следами износа на 110 мечах Бронзового века из музейных коллекций Великобритании и Италии.

Экипировка фехтовальщиков во время эксперимента

На мечах Бронзового века выделили 23 типа отметок, 14 из них удалось воспроизвести в ходе экспериментов. Широкоугольные зазубрины получались, когда острый край меча попадал на острие наконечника копья, а пологие вмятины — при ударе о широкую часть наконечника или древко копья. Первый тип отметок встречался редко, потому что попасть по тонкому кончику непросто.

При скрещивании острых краев двух мечей возникали зазубрины, вокруг которых металл смещался и наплывал на края. Мечники прокомментировали, что с бронзовым оружием техника скрещивания мечей особенно удобна, так как такие клинки из-за своей мягкости лучше контактируют друг с другом, чем стальные. Судя по отметинам, воины Бронзового века берегли свои мечи от повреждения и вместо широких сильных ударов использовали контактную технику контроля оружия противника.

Зазубрины от скрещивания мечей. Слева реконструкция, справа меч бронзового века Пологая вмятина от удара о древко копья. Слева реконструкция, справа меч бронзового века

При ударе мечей о щиты либо сминался кончик клинка, либо на режущей поверхности появлялась неравномерная длинная зазубрина. При парировании удара плоской стороной меча клинок гнулся (примерно на десять градусов), на нем появлялись длинные царапины. Такие следы нашли всего на четырех мечах: видимо, воины избегали столь резкого блокирования ударов, которое приводило к повреждению меча.

На оригинальных мечах обнаружили множество кластеров отметин, когда на небольшом участке меча находилось сразу несколько (до пяти) вмятин. Всего на 110 клинках нашли 325 кластеров. Вероятно, это свидетельствует о том, что воины в совершенстве владели оружием, использовали для удара отточенные движения и поражали противника одним и тем же участком меча.

Кластер из четырех отметин на мече бронзового века

Исследователи проанализировали распределение отметин разных типов по длине клинков. Ученые заметили, что паттерн менялся со временем: ближе к концу Бронзового века отметины группировались все теснее и ближе к концу меча. Видимо, постепенно техники боя развивались, и воины учились все более искусно контролировать мечи. С наступлением железного века отметки снова стали распределяться шире, что может быть связано с появлением железных мечей, владение которыми еще не было отточено.

Распределение вмятин на мечах разных периодов бронзового века. Слева находки из Британии, справа — из Италии

Следы на мечах нельзя классифицировать на возникшие в результате атакующих или защитных ударов. В отличие от общепринятого представления, в исторических боях на мечах удары, по-видимому, были одновременно и атакующими, и защитными, эти две стратегии не чередовались.

Основной целью ударов вряд ли было сердце, так как высок риск погнуть оружие о кости противника или его доспехи. Скорее всего, воины Бронзового века целились в шею или живот. Эту гипотезу подтверждают археологические находки обломков мечей и копий, которые застряли в костях, а также изображения битв на минойских и микенских драгоценных камнях.